تعز.. إصابة 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة بعمليات قصف وقنص حوثية
ميليشيا تواصل استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء بقذائف المدفعية ورصاص القناصة
أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، الجمعة، بعمليات قصف وقنص حوثية استهدفت قرى سكنية في ريف محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ميليشيا الحوثي استهدفت بقذائف المدفعية قرية "الدمينة" الواقعة أسفل نقيل مديرية الصلو الواقعة جنوب شرقي المحافظة، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة.
وأفادت أن المصابين جراء القصف الحوثي هم: نذير سليم (34 عاما)، وشقيقه عبد الرحمن (40 عاما)، والطفل محمود عبد الرحمن محمد (10 سنوات)، وامرأة تدعى زينة عبد الله (30 عاما).
كما نقلت عن مصادر محلية قولهم إن طفلا آخر أصيب برصاصة قناص حوثي في قرية "ماتع" التابعة لمنطقة الضباب في مديرية جبل حبشي غربي المدينة.
ومطلع الأسبوع الجاري، استهدفت ميليشيا الحوثي بالقصف المدفعي حيا سكنيا، في المطار القديم غربي مدينة تعز، أسفر عن مقتل مدني وطفله وإصابة 4 أطفال آخرين بجروح بليغة.
وطال القصف الحوثي منزلا في الحي المستهدف، قتل على إثره مالكه، ولحقه في اليوم التالي طفله البالغ من العمر 3 سنوات، كما سبقه قصف مماثل أسفر عن إصابة 3 أطفال أثناء خروجهم من المدرسة.
وفي اليوم ذاته، استهدف قناص حوثي، في منطقة الشقب بجبل صبر، جنوب شرقي المدينة، مدنيا أثناء خروجه من منزله.
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