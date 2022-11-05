اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بقذيفة مدفعية أثناء عودة الطلاب من المدرسة في منطقة المطار القديم غربي مدينة تعز
جريح من قصف حوثي سابق
اليمن والحوثي

تعز.. إصابة 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة بعمليات قصف وقنص حوثية

ميليشيا تواصل استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء بقذائف المدفعية ورصاص القناصة

العربية.نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، الجمعة، بعمليات قصف وقنص حوثية استهدفت قرى سكنية في ريف محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ميليشيا الحوثي استهدفت بقذائف المدفعية قرية "الدمينة" الواقعة أسفل نقيل مديرية الصلو الواقعة جنوب شرقي المحافظة، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة.

ضحية من قصف حوثي سابق في تعز استهدف طلابا صغارا
ضحية من قصف حوثي سابق في تعز استهدف طلابا صغارا

وأفادت أن المصابين جراء القصف الحوثي هم: نذير سليم (34 عاما)، وشقيقه عبد الرحمن (40 عاما)، والطفل محمود عبد الرحمن محمد (10 سنوات)، وامرأة تدعى زينة عبد الله (30 عاما).

كما نقلت عن مصادر محلية قولهم إن طفلا آخر أصيب برصاصة قناص حوثي في قرية "ماتع" التابعة لمنطقة الضباب في مديرية جبل حبشي غربي المدينة.

ومطلع الأسبوع الجاري، استهدفت ميليشيا الحوثي بالقصف المدفعي حيا سكنيا، في المطار القديم غربي مدينة تعز، أسفر عن مقتل مدني وطفله وإصابة 4 أطفال آخرين بجروح بليغة.

تقرير أميركي: إيران تريد دعماً من روسيا لتعزيز برنامجها النووي إيران نووي إيران تقرير أميركي: إيران تريد دعماً من روسيا لتعزيز برنامجها النووي

وطال القصف الحوثي منزلا في الحي المستهدف، قتل على إثره مالكه، ولحقه في اليوم التالي طفله البالغ من العمر 3 سنوات، كما سبقه قصف مماثل أسفر عن إصابة 3 أطفال أثناء خروجهم من المدرسة.

وفي اليوم ذاته، استهدف قناص حوثي، في منطقة الشقب بجبل صبر، جنوب شرقي المدينة، مدنيا أثناء خروجه من منزله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد استعراض القوة بين كوريا الشمالية والجنوبية.. هل الحرب قادمة؟ تصاعد استعراض القوة بين كوريا الشمالية والجنوبية.. هل الحرب قادمة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط