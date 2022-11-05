رئيس برلمان اليمن: إيران تقاتل على أرضنا وتستهدف الخليج

قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني اليوم السبت إن إيران تقاتل على الأرض اليمنية وتستهدف الخليج وأمن المنطقة واستقرارها وأمن البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن البركاني قوله إن "الأصابع التي تحرك الحوثي من خارج اليمن لن تقف عند حدود معينة بل تجاوزت الحدود اليمنية بعدوانها السافر والعابر للحدود".

مادة اعلانية

وأشار البركاني، خلال لقائه مع السفراء العرب لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن إيران تقدم الدعم للحوثيين "من الوجبة إلى الصاروخ إلى الطائرة".

وذكرت الوكالة أن البركاني أطلع السفراء العرب على "الأوضاع المأساوية والجرائم الحوثية والأفكار الإرهابية المستوردة من إيران".

وتابع رئيس البرلمان: "لم يعد يوجد على الأرض اليمنية سوى الموت والإرهاب بمختلف صوره وأشكاله".