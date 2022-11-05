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صورة من مقطع فيديو تداوله ناشطون يمنيون

فيديو.. قيادي حوثي يعتدي على مديرة ومعلمات مدرسة في صنعاء

بمشاركة مجندات حوثيات من كتيبة "الزينبيات"

العربية. نت - أوسان سالم 
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اعتدى قيادي في ميليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- على مديرة مدرسة خاصة في صنعاء، بمشاركة مجندات حوثيات من كتيبة "الزينبيات".

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، قياديا حوثيا ومجندات حوثيات، يقومون بالاعتداء على مديرة ومعلمات مدرسة خاصة في صنعاء.

وأفاد ناشطون، بأن القيادي الحوثي اقتحم المدرسة، بعدما طالبته إدارتها بتسديد الرسوم الدراسية المستحقة على نجله، مشيرين إلى أنه لم يدفع لعدة سنوات، وعندما لجأت إدارة المدرسة إلى توقيف الطالب شرع والده (المشرف الحوثي) باستقدام زينبيات واقتحام المدرسة.

وفي تعليقه على الجريمة، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للمدرسة رفقة ما يسمى "الزينبيات" واعتدائهن على المُدرسات وطالبات المدرسة بصورة همجية، تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد اليمنيين المتوارثة منذ آلاف السنين.

وأضاف، "تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بشكل يومي، وابتزازهم ونهبهم، ومصادرة ممتلكاتهم وانتهاك حرماتهم، والتضييق على سبل عيشهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وصمت وتقاعس دولي مستغرب وغير مبرر".

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ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات الإجرامية التي تفاقم الأوضاع الإنسانية.

كما دعا إلى سرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاسبة قياداتها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

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