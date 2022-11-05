للخلاص من تعذيب الحوثيين.. انتحار سجينة في صنعاء

دفع التعذيب الوحشي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، ضد المعتقلين في سجونها، إحدى النساء المعتقلات للانتحار للخلاص من التعذيب المستمر الذي تعرضت له.

وقالت مصادر حقوقية إن سجينة انتحرت خلاصاً من تعذيب وحشي متواصل تتعرض له من قبل إدارة السجن التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في إحدى سجون صنعاء.

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وأفادت رئيس رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي، نورا الجروي، إن السجينة "عائشة المطري"، أقدمت على الانتحار بسبب تنكيل حوثية تدعى "أم الكرار" بها وتعذيبها.

وأضافت الجروي في تغريدة على تويتر: "حدث هذا الأمر الجلل يوم الأربعاء المنصرم بقطع المسجونة لشرايينها".

وأوضحت أن ميليشيا الحوثي، وإدارة السجن المركزي التابعة لها، تتعمد التكتم على الحادثة.

وأشارت الجروي إلى أن قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء يكتظ بمئات السجينات اللاتي يواجهن شتى صنوف التعذيب والترهيب، مؤكدة أن ما يحدث "كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة".

كما دعت، المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي لزيارة هذا السجن والاطلاع على وضع السجينات فيه.

وحسب تقارير أممية وحقوقية فإن عشرات المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي يتعرضن لانتهاكات جسيمة من بينها "العنف الجنسي" .