اليمن.. ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب بصواريخ باليستية

أعلن الجيش اليمني اليوم الاثنين، انفجار مخزن أسلحة بمنطقة عسكرية في مأرب جراء استهدافه بصواريخ باليستية حوثية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على تويتر إن الانفجار جاء في المنطقة العسكرية الثالثة دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

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فيما أفادت مصادر يمنية بسقوط قتلى وجرحى جراء استمرار الانفجارات في مخزن الأسلحة ما أدى إلى سلسلة انفجارات وتطاير عنيف للشظايا فضلا عن إثارة الرعب والخوف في أوساط السكان والنازحين.

فرض حظر التجوال

من جهتها، فرضت السلطات حظر للتجوال لمنع سقوط مزيدا من الضحايا.

الهجوم يعد الأول من نوعه منذ سريان الهدنة الأممية مطلع أبريل/نيسان الماضي والتي انتهت في 2 أكتوبر الماضي لتبدأ المليشيات الحوثية تصعيدا جديدا للعنف.

هجوم مماثل

يأتي الهجوم الصاروخي في قلب مدينة مأرب بعد ساعات فقط من هجوم مماثل استهدف منازل المواطنين في بلدة "آل عقيل" بمديرية حريب، فيما لم تعلن السلطات بعد عن حجم الخسائر البشرية.

كما جاء الهجوم بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن انتهاء زيارته إلى ⁧‫الرياض‬⁩ لمناقشة تجديد الهدنة.

وصعد الحوثيون من أعمال العنف منذ انهيار الهدنة الأممية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ تدور معارك شرسة في الجبهات الجنوبية والغربية، وسط تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة بضربات للقوات اليمنية.