اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المسنة ضحية ميليشيا الحوثي
المسنة ضحية ميليشيا الحوثي

صورة من اليمن تدمي القلب.. رموا مسنة من أعلى السطح

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لا تقف جرائم ميليشيا الحوثي عند حد، فقد أقدم أحد مشرفيها على رمي امرأة سبعينية من أعلى سطح أحد المنازل في مديرية الجعفري بمحافظة ريمة بعدما اعتدى عليها بالضرب المبرح، فيمات انتشرت صورتها بين اليمنيين على مواقع التواصل.

اليمن.. اشتباكات بين القبائل والحوثيين في الجوف اليمن اليمن والحوثي اليمن.. اشتباكات بين القبائل والحوثيين في الجوف

في التفاصيل، أقدم القيادي الحوثي عبدالله ناجي السبلي على الاعتداء بطريقة وحشية على مسنة سبعينية قبل الرمي بها من على منزلها ما أدى إلى تكسير أضلاعها وأطرافها الأربعة، وذلك وفقاً لما نقلت وسائل إعلام يمنية محلية.

رماها من الأعلى

وبينما حاولت ابنتها الخمسينية إسعاف والدتها، باشرها القيادي الحوثي بإطلاق النار، ما تسبب في إصابتها مباشرة.

فيما نقلت المسنة وابنتها نقلتا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج في مستشفى تهامة، وسط تأكيدات بأن حالتهما خطيرة، خاصة المرأة المسنة التي مازالت في غيبوبة حتى الآن.

وأكدت مصادر مطلعة أن الضحيتين لا عائل لهما، بل تعيلان ابناً مريضاً، وتم إسعافهما من قبل أحد المشايخ في المنطقة.

أما عن الأسباب، فأشارت إلى أن المعتدي حاول السطو على أرض تابعة للسيدة العجوز بعدما حصلت على أحكام قضائية تؤيد ملكيتها لها، واعتدى عليها بعد رفضها منحه رشاوى لتركها.

خنق النساء

يذكر أن هذه الحادثة ليست غريبة عن أفعال الحوثيين الذين باتوا معروفين بانتهاكاتهم، ولهذا دعت منظمة العفو الدولية في أيلول/سبتمبر الماضي، المجتمع الدولي لوضع حد لتصرفات الميليشيا مع النساء.

وطالبت المنظمة الدولية حينها بالضغط على الحوثيين للتوقف عن خنق النساء، مشددة على أن اليمن يعيش بالفعل أزمة إنسانية كارثية، مشددة على أن الخطر حقيقي عليهن بفعل تصرفات الميليشيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قبائل صومالية تستعد لتحرير بعض مناطق جنوب غرب البلاد من سيطرة "الشباب" قبائل صومالية تستعد لتحرير بعض مناطق جنوب غرب البلاد من سيطرة "الشباب"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط