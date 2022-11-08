بريطانيا: هجوم الحوثي الإرهابي وتهديد الملاحة "حرب اقتصادية غير مقبولة"

وصفت المملكة المتحدة، الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت ميناء الضبة النفطي، جنوبي شرق اليمن، والتهديدات التي تتعرض لها الملاحة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية، بأنها "حرب اقتصادية غير مقبولة".

وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، في تصريح مرئي على حسابه بموقع تويتر، :"إن هجوم الحوثيين الإرهابي على منفذ الضبة في الحادي والعشرين من أكتوبر الفائت، والتهديدات التي تتعرض لها الملاحة الدولية، تمنع بشكل فاعل الحكومة اليمنية من تصدير النفط اليمني، وتمنع الحكومة من توفير مصادر الدخل التي تذهب عوائدها لدفع مرتبات الموظفين اليمنيين".

هجوم الحوثيين الإرهابي على منفذ الضبا يعتبر حرب إقتصادية لمنع تصدير النفط اليمني الذي سيدفع رواتب اليمنيين. أحث جميع الأطراف للتحرك نحو السلام وتجديد الهدنة في #اليمن من خلال @OSE_Yemen pic.twitter.com/KsaqeDjcMj — Richard Oppenheim (@RJOppenheim) November 7, 2022

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وأضاف: "تشعر المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بقلق بالغ بشأن الأمن البحري الدولي وتعتبر هذه التهديدات غير مقبولة تماما".

وحث السفير البريطاني جميع الأطراف السياسية في اليمن ولاسيما الحوثيين على اغتنام الفرصة والموافقة على التحرك نحو السلام لصالح الشعب اليمني.

وفي الحادي والعشرين من أكتوبر الفائت استهدفت ميليشيا الحوثي ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت بطائرتين مُسيّرتين، الأمر الذي سبب تهديدات إرهابية لأمن الطاقة عطلت عملية تصدير وإنتاج النفط في البلاد.

وقوبلت هجمات ميليشيا الحوثي، وتهديدها لقطاع النفط في اليمن، بإدانات دولية واسعة، حيث صدرت عدد من الإدانات المنفصلة عن عدد من الدول العربية إلى جانب جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمبعوثين الأمريكي والأممي، والبعثات الدبلوماسية، والاتحاد الأوروبي، بوصفها بالتهديد الصارخ وغير المقبول للتجارة البحرية.