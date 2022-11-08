لدعم الحكومة.. وفد أميركي يزور حضرموت بعد الهجوم الحوثي

زار السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، محافظة حضرموت، جنوبي شرق البلاد، اليوم الثلاثاء، لإظهار دعم واشنطن للحكومة اليمنية، بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجوم مسير تبنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، على ميناء حيوي لتصدير النفط الخام.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت إن وفداً أميركياً برئاسة السفير فاغن زار مدينة المكلا في حضرموت، والتقى قيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي.

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وأشار إلى أن الاجتماع المشترك ناقش "تعزيز جوانب الدعم في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب ودعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالمواطنين والتنمية".

وبحسب المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت فقد أعرب سفير واشنطن "عن سعادته بزيارة حضرموت، والالتقاء بقيادة المحافظة"، مشيراً إلى أن "الزيارة تأتي بهدف إظهار دعم الولايات المتحدة لليمن، ولحضرموت على وجه الخصوص".

ولفت إلى "إدانة الولايات المتحدة لهجوم الميليشيات الحوثية الانقلابية عبر الطائرات المسيرة على ميناء الضبة"، مؤكداً تأثير الهجوم الحوثي على الاقتصاد اليمني".

وأكد سفير الولايات المتحدة، "دعم المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام في اليمن، والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني نتيجة ما يمر به من ظروف صعبة بسبب الحرب الحالية".

وكان فاغن قد زار حضرموت أواخر شهر يونيو الماضي، وذلك بعد حوالي شهر من تسلمه أوراق اعتماده سفيراً لواشنطن لدى اليمن، وناقش في زيارته آن ذاك "مواجهة التحديات التي تواجه أكبر محافظة في اليمن (حضرموت)"، حسب ما نُشر على صفحة السفارة في "تويتر" حينها.