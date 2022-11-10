بعد التصعيد الحوثي في مأرب.. دعوات حقوقية لحماية المدنيين

بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب من إسقاط مسيرة حوثية كانت تحاول استهداف أحد مخيمات النازحين، جددت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الخميس دعوتها لحماية المدنيين في اليمن.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته عبر حساب مكتبها في اليمن على تويتر اليوم الخميس، أن سكان مأرب واجهوا أوضاعا صعبة في أعقاب التفجيرات العديدة يوم السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

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كما أضافت أن التفجيرات أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بما في ذلك النساء والأطفال إلى جانب تدمير بعض البنى التحتية للنازحين.

وذكرت المنظمة أن فرقها "لمست عواقب الوضع الصعب"، مشيرة إلى أن التفجير كان على مقربة من مكاتبها ومنشآتها الطبية.

تصاعد العنف ضد المدنيين

إلى ذلك، أكد البيان أنه في الآونة الأخيرة "تصاعدت معارك متفرقة وأعمال عنف تؤثر على السكان في مأرب".

ودعت إلى تجنب أي أعمال عسكرية حول الأحياء المدنية وبالقرب منها.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمأرب تمكنت من إسقاط مسيرة مفخخة تابعة لجماعة الحوثي غرب المدينة أثناء محاولة استهداف مخيم للنازحين قبل الوصول لهدفها.

قتلى وجرحى

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب قد قالت يوم الثلاثاء، إن 4 نازحين بينهم طفلتان قتلوا وأصيب 23 آخرون، إصابة بعضهم خطيرة، جراء الهجوم.

وأعلن الجيش اليمني يوم الاثنين الماضي انفجار مخزن أسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب جراء استهدافه من قبل جماعة الحوثي.