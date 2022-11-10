بيان أميركي فرنسي بريطاني: هجوم الحوثي على ميناء قنا إرهابي

دان بيان أميركي فرنسي بريطاني هجوم ميليشيا الحوثي على ناقلة نفط في ميناء قنا النفطي في محافظة شبوة اليمينة.

ووصف البيان الهجوم الحوثي على الميناء بالإرهابي، مشيراً إلى أنه أظهر فشل الميليشيات البائس في منح اليمنيين الأولوية.

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كما قال البيان الأميركي الفرنسي البريطاني إن الهجوم محاولة لحرمان اليمنيين من السلع الأساسية، مطالباً الحوثيين بوقف الهجمات فورا والالتزام بالقانون الدولي.

الخارجية اليمنية تندد

وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد نددت في وقت سابق اليوم بالهجوم الحوثي بطائرات مسيرة على ميناء قنا، وحذرت من تداعيات الهجمات على الوضع في البلاد.

وقالت إن هجوم أمس الأربعاء يعكس وجها "عدوانيا" لميليشيا الحوثي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

كذلك طالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" لمنع تكرار هذه الهجمات.

وكانت قوات حماية ميناء قنا النفطي الواقع بمديرية رضوم في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، أعلنت الأربعاء، إحباط محاولة حوثية لاستهداف باخرة وقود أثناء إفراغ حمولتها في رصيف الميناء.

تجنب كارثة

كما أكدت مصادر مطلعة أنه تم إسقاط المسيرة الحوثية وإحباط الهجوم الذي كان سيؤدي في حال نجح إلى كارثة بيئية كبيرة في بحر العرب قبالة الساحل الشرقي لليمن، وفق ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري.

أتى الهجوم بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجوم حوثي مماثل استهدف ميناء النشيمة النفطي في المحافظة ذاتها، وآخر استهدف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، بعد أن أفشلت الميليشيات كافة الجهود الأممية من أجل تمديد الهدنة في البلاد للمرة الثالثة.