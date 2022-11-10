طاردوه وأعدموه بالرصاص .. مهاجر إثيوبي طعن 6 من أسرة وقتل امرأتين

قُتل مهاجر إثيوبي غير شرعي، الأربعاء، بعد ساعات من ارتكابه جريمة قتل امرأتين وإصابة اثنين آخرين من أسرة واحدة، في محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن.

وقالت مصادر إعلامية يمنية إن مهاجرا إثيوبيا، كان يعمل في مزرعة أحد أهالي قبيلة بني هلال في مديرية مرخة السفلى، تسلل إلى منزل الأسرة التي كان يعمل لديها وقام بالاعتداء على رب الأسرة محمد مبارك لكمح، وطعنه هو و 5 نساء.

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وأضافت أن امرأتين توفيتا على الفور، فيما تم نقل باقي الضحايا إلى عتق لتلقي العلاج، لافتا إلى وجود حالتين من بين الإصابات في حالة خطرة.

وأوضحت المصادر أن المتهم حاول الفرار عقب ارتكابه الجريمة. غير أن أهالي المنطقة قاموا بملاحقته وقتله بالرصاص أثناء مطاردة استمرت ما يقارب من 5 ساعات.

فيما ذكرت مصادر أخرى أن المهاجر الإثيوبي أُعدم رميا بالرصاص بعد عملية الإمساك به من قبل الأهالي.

وجاءت الحادثة بعد يومين من طرد المهاجر الإثيوبي من عمله بعد خلاف مع مالك المزرعة.