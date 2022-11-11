اشتباكات عنيفة بالجوف.. ميليشيا الحوثي تنهب أراضي القبائل

تجدد الاشتباكات بين عدد من القبائل اليمنية والميليشيات الحوثية في محافظة الجوف.

فقد أفادت مصادر يمنية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت أمس الخميس بين قبائل "ذو محمد"، و"ذوحسين" غرب الجوف.

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وأضافت أن ميليشيات الحوثي تسعى للاستيلاء على أراضي القبائل لتنفيذ عملية إحلال ديمغرافي بالمنطقة من خلال استقدام أتباعها من محافظة صعدة.

فيما أكد مسؤول رفيع في المحافظة لـ"العربية" و"الحدث" سقوط قتلى وجرحى خلال المواجهات من الطرفين بينهم قتيل من قبائل "ذو محمد" حيث دفعت الميليشيات بعشرات العربات العسكرية ومعدات ثقيلة للاستيلاء على الأرض كما شنت عدة هجمات بالمسيرات المفخخة على القبائل.

كما استهدفت المسيرات الحوثية منازل قبائل ذو محمد في منطقة مذاب. وتسعى الميليشيات للاستيلاء على أراضي منطقة المهاشمة بعد أن هجرت سكانها.

يشار إلى أن الميليشيات تتخذ من شبكات الألغام الواسعة التي زرعتها في أراضي القبائل وسيلة للسيطرة على المهاشمة حيث ترفض إزالة الألغام التي زرعتها.

فيما جدد محافظ الجوف الجديد اللواء حسين العجي العواضي دعوة قبائل الجوف وبكيل للنفير ضد ميليشيات الحوثي ووقف ممارساتها التي تستهدف تدمير النسيج الاجتماعي للقبائل وإحداث تغيير ديمغرافي لتمكين أتباع الحوثي من السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي محافظة الجوف الزراعية الخصبة.

وكانت قبائل همدن شرق محافظ الجوف تصدت لحملة حوثية مماثلة الأسبوع الماضي، تستهدف السيطرة على أراض تابعة لقبائل همدا قتل خلالها عشرات العناصر الحوثية , ودمرت عدة آليات قتالية للميليشيات.