الاتحاد الأوروبي: هجمات الحوثي المتكررة على الملاحة الدولية "إهانة"

دان الإتحاد الأوروبي وبعثاته الدبلوماسية، هجوم الحوثيين على ميناء قنا في محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، ووصف الهجمات الحوثية المتكررة على الملاحة الدولية بأنها "إهانة للمبادئ الأساسية لقانون البحار".

وقال بيان صادر، مساء الخميس، عن بعثة الإتحاد الأوروبي مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الإتحاد المعتمدة لدى اليمن، "ندين بشدة هجوم الحوثيين على ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة جنوب اليمن أثناء وجود ناقلة نفطية كانت تفرغ حمولتها مما تسبب في وقوع إصابات بين طاقم السفينة".

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كما قال"لقد اعتبر مجلس الأمن الدولي، الذي يجسد المجتمع الدولي في قضايا السلم والأمن، الهجوم السابق في 21 أكتوبر على ميناء الضبة النفطي بأنه هجوم إرهابي".

وأكد أن جماعة الحوثي أظهرت مجددا الفشل في منح الأولوية للشعب اليمني، مضيفاً "الحرب الاقتصادية لن تؤدي إلا لتفاقم الأزمة الإنسانية".

وطالب الإتحاد وبعثاته، جماعة الحوثيين بالتوقف عن هذه الهجمات والتزامهم بالقوانين الدولية وكذا تعاونهم مع جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة والتوصل لتسوية سياسية للنزاع في اليمن.

تجنب كارثة

وكانت قوات حماية ميناء قنا النفطي الواقع بمديرية رضوم في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، أعلنت الأربعاء، إحباط محاولة حوثية لاستهداف باخرة وقود أثناء إفراغ حمولتها في رصيف الميناء.

كما أكدت مصادر مطلعة أنه تم إسقاط المسيرة الحوثية وإحباط الهجوم الذي كان سيؤدي في حال نجح إلى كارثة بيئية كبيرة في بحر العرب قبالة الساحل الشرقي لليمن، وفق ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري.

أتى الهجوم بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجوم حوثي مماثل استهدف ميناء النشيمة النفطي في المحافظة ذاتها، وآخر استهدف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، بعد أن أفشلت الميليشيات كافة الجهود الأممية من أجل تمديد الهدنة في البلاد للمرة الثالثة.