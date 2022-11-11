قتل وتعذيب واغتصاب.. تقرير يوثق انتهاكات "زينبيات الحوثي"

كشف تقرير حقوقي عن 1,444 واقعة انتهاك ارتكبها الجناح العسكري النسائي التابع لميليشيا الحوثي، (كتائب الزينبيات)، خلال الفترة من ديسمبر 2017 م وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 2022م.

انتهاكات بالجملة

ووثق التقرير، الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الانتهاكات التي ارتكبتها الكتائب النسائية الحوثية، أو ما يعرف بـ "الزينبيات"، من اعتقالات واحتجاز تعسفي للنساء، ونهب، واعتداء جنسي، وضرب، وتعذيب، وتسهيل عمليات اغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية، وملاحقة عدد من الناشطات اليمنيات، والاعتداء على المعتصمات في بعض المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية، إضافة إلى التجنيد الإجباري لبعض فتيات المدارس والجامعات.

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9 عمليات قتل

فيما رصد، 9 عمليات قتل، ارتكبتها الكتائب النسائية الحوثية، منها 6 حالات ناتجة عن الضرب المبرح بالهراوات والكابلات النحاسية، وثلاث حالات قتل مباشر، كما تسببت بإصابة 42 امرأة بجروح متفرقة.

كما وثق نحو 172 واقعة انتهاك بحق الأعيان المدنية من قبل كتائب "الزينبيات" توزعت على النحو التالي: 31 مداهمة للمرافق الخدمية والصحية، و76 حالة مداهمة وتفتيش للمرافق التعليمية – المدارس، والجامعات- و65 حالة مداهمة لدور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن.

اختطاف المئات

أيضا تضمن التقرير اختطاف كتائب "الزينبيات" نحو 571 امرأة، لا يزال 231 امرأة منهن في سجون الحوثي التي تشرف عليها الكتائب نفسها، لافتا إلى إخضاع، "الزينبيات" نحو 62 مختطفة للتعذيب النفسي والجسدي داخل السجون.

كما أورد التقرير مهام خاصة لهذه الكتائب، "كالتجسس والإيقاع بالخصوم، ورصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة وأماكن العمل".