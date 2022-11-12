صور.. حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين غرب اليمن

التهم حريق هائل، اليوم السبت، عشرات الخيام في مخيم للنازحين يأوي 1200 أسرة بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غرب اليمن.

تشريد أكثر من 1200 أسرة

وقالت مصادر محلية، إن الحريق التهم ما يقارب 65 مأوى في مخيم الجشة للنازحين بمديرية الخوخة، الذي يأوي أكثر من 1200 أسرة.

مادة اعلانية

وبحسب المصادر، انتشر الحريق في أجزاء واسعة من المخيم، والتهم الخيام ومحتوياتها من الفراشات والأدوات المنزلية، ومبالغ نقدية لبعض النازحين كانت بداخلها -وفق النازحين أنفسهم- بعد أن فروا بأرواحهم، وتركوا خلفهم ممتلكاتهم.

كما أضافت أن عربات مياه تابعة لإحدى الألوية العسكرية ومواطنين انتقلوا لإخماد الحريق، وتخفيف الخسائر والأضرار التي كان متوقعا أن تطال جميع المأوى، لاسيما أن أغلبها من الخيام سريعة الاحتراق.

فيما تسبب الحريق بتشريد مئات الأفراد، ومضاعفة معاناتهم مع دخول فصل الشتاء البارد.

من جانبهم، ناشد النازحون المتضررون، الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بتوفير مأوى وأغطية تقيهم البرد القارس، وأدوات لطهي الطعام ومواد غذائية.

استغاثة

في السياق، دعا محافظ الحديدة، الحسن طاهر، المنظمات الإنسانية العاملة بالمحافظة، إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحريق الذي طال مخيم الجشة بمدينة الخوخة.

ووجه محافظ الحديدة خلال اطلاعه، على الأضرار التي لحقت بالمخيم جراء اشتعال الحرائق فيه، بدفع مساعدات مالية وتعويضات عينية عاجلة للنازحين المتضررين، وتوفير مساكن بديلة للمتضررين لعدد أكثر من 100 أسرة.