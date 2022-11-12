قصف حوثي لقرية سكنية في لحج.. ومقتل وإصابة 14 بينهم أطفال

قتل وأصيب 14 مدنيا بينهم أطفال في حصيلة أولية، الجمعة، جراء هجوم صاروخي شنته ميليشيا الحوثي على قرية سكنية في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وأكدت مصادر إعلامية يمنية، أن ميليشيا الحوثي استهدفت منطقة قداش شمالي عزلة كرش التابعة لمديرية القبيطة، بصاروخ حراري متسببا بسقوط ضحايا في أوساط المدنيين.

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كما ذكرت المصادر، أن الهجوم الصاروخي شنته الميليشيا من مواقع تمركزها في جبل "تنسم" المطل على منطقة قداش المأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بينهم أطفال.

وفي حصيلة أولية لعدد ضحايا الهجوم الصاروخي للحوثيين، قالت المصادر إن القتلى هم: (صالح محمد سالم، فضل عبدالله صالح صلحي، طلال ناشر عبدالله علي، وعبده حسن عبدالله)، إضافة إلى مواطن لم يتم التعرّف على هويته حتى اللحظة.

فيما جرح: (محمد هاشم محمد عبدالله، صدام حسين أحمد، حسني مبارك سعيد هندي، عيسى محسن محمد، وهيب ناصر محمد، محمد مثنى عامر، فتح نشوان علي صالح، أمير علي محمد حمودة، وهايل سعيد عبدالله علي).

صواريخ ومقذوفات.. ومسيرة مفخخة

وكانت ميليشيا الحوثي شنت قصفا على مدينة مأرب، شمالي شرق اليمن، بالصواريخ والمقذوفات، أحدها استهدف مخزنا للأسلحة، راح ضحيته أربعة مدنيين بينهم رضيعة وجرح 8 آخرون، في إحصائية أولية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمأرب من إسقاط مسيرة مفخخة تابعة لجماعة الحوثي غرب المدينة أثناء محاولة استهداف مخيم للنازحين قبل الوصول لهدفها.

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب قد قالت يوم الثلاثاء، إن 4 نازحين بينهم طفلتان قتلوا وأصيب 23 آخرون، إصابة بعضهم خطيرة، جراء الهجوم.