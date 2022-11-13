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في صنعاء - فرانس برس
عناصر من ميليشيا الحوثي
اليمن والحوثي

بعد قصف وحصار حوثي.. تهجير جماعي لعشرات الأسر في الجوف

تسعى ميليشيا الحوثي للسيطرة بالقوة على "وادي مذاب"، أحد أكبر الأودية الزراعية في اليمن والواقع بين محافظتي الجوف وعمران

العربية.نت - أوسان سالم
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أجبرت ميليشيا الحوثي الإرهابية، عشرات الأسر من سكان مديرية برط المراشي بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن، على ترك منازلهم وأراضيهم جراء الحصار الذي تفرضه الميليشيا والقصف المستمر على منازلهم منذ عدة أيام.

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وقالت وسائل إعلام محلية، إن ميليشيا الحوثي أجبرت قبائل "ذو محمد" في محافظة الجوف، على النزوح ومغادرة أراضيهم بالقوة، بعد أيام من المعارك الشرسة بين الطرفين استخدمت فيها الميليشيا كل قوتها العسكرية.

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ونقلت عن مصادر محلية أن نزوحا جماعيا لقبائل ذو محمد، بمديرية برط المراشي في الجوف، بالنساء والأطفال بعد حصار منازلهم من قبل ميليشيا الحوثي وضربها بالطيران المسير ومختلف أنواع الأسلحة.

ومنذ عدة أيام تسعى ميليشيا الحوثي للسيطرة بالقوة على "وادي مذاب"، أحد أكبر الأودية الزراعية في اليمن والواقع بين محافظتي الجوف وعمران، وعلى إثر ذلك دارت مواجهات عنيفة بين الميليشيا الحوثية وقبائل سفيان بعمران من جهة وقبائل "ذو محمد" بالجوف من جهة ثانية.

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