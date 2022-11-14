بعمليات تعذيب وحشية.. وفاة مختطف وأسير في سجون الحوثيين

توفي مختطف لدى ميليشيا الحوثي، بعد تعرضه للتعذيب الوحشي في سجن مدينة الصالح بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

واختطفت ميليشيا الحوثي، عزيز دبوان محمد ناجي الدهمشي، البالغ من العمر 40 عاما، وأودعته سجن مدينة الصالح، قبل ان تنقله إلى أحد المستشفيات الخاضعة لسيطرتها في منطقة الحوبان، إثر التعذيب الذي تعرض له على مدى شهر.

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وقالت مصادر إعلامية إن الميليشيا نقلت المختطف الدهمشي إلى مستشفى الرفاعي في الحوبان، وهو في حالة موت سريري، واستمر على حالته حتى إعلان وفاته، السبت.

و أشارت إلى إبلاغ الميليشيا لأسرة المختطف عن محاولته الانتحار، لكي تخفي عملية التعذيب التي تعرض لها في السجن.

وفاة أسير تحت التعذيب

وفي السياق، توفي أحد الأسرى المختطفين في صنعاء، جراء عمليات تعذيب وحشي تعرض لها في سجون ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر حقوقية إن المختطف الأسير، محمد عبدالرحمن محمد الحميقاني، توفي في سجون الحوثيين بصنعاء، نتيجة تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي.

وأضافت المصادر أن المختطف الحميقاني قبع في سجون الميليشيا 4 سنوات، تعرض فيها لصنوف عديدة من عمليات التعذيب الوحشي.

واتهم أقارب المختطف الحميقاني، وهو من أبناء محافظة البيضاء، ميليشيا الحوثي بتصفيته داخل السجن.

وتشهد سجون ميليشيا الحوثي عمليات تعذيب مروعة بحق المختطفين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وقضى العديد من المختطفين جراء عمليات التعذيب، وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية عدة.

وكشفت إحصائية حكومية، في وقت سابق، عن مقتل نحو 300 مختطف ومخفي قسرا تحت التعذيب في سجون الحوثي.