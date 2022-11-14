وزير الدفاع اليمني: ميليشيا الحوثي تمتلك طرقاً لتهريب الأسلحة من إيران

قال وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، إن ميليشيا الحوثي تمتلك طرقا لتهريب الأسلحة من إيران، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة كل العمليات في اليمن.

وأضاف المقدشي في تصريحات خاصة لـ"العربية"، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة جاهزة بدعم من التحالف، مشيرا إلى أن حكومة الشرعية تسعى إلى إحلال السلام، ومجلس قيادتها الرئاسي يمثل الشرعية في المناطق المحررة.

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وأشار إلى أن الحوثيين يستهدفون منشآت الاقتصاد لحرمان الشعب من الرواتب، والقوات المسلحة موحدة أمام عدو واحد وهو ميليشيا الحوثي، وأن الميليشيا تواصل انتهاكاتها وترفض تجديد الهدنة.

خلايا تهريب الأسلحة

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، في وقت سابق، اعترافات مصورة لخلية تهريب بحري تابعة لميليشيا الحوثي تم ضبطها مؤخرًا.

ووفق منطوق اعترافات أعضاء الخلية فقد تم تجنيدهم لتهريب السلاح عن طريق مهرب يعمل لدى ميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة يُدعى علي حلحلي.

وأقر أفراد الخلية في اعترافاتهم بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة.

وتضمنت اعترافات أعضاء الخلية معلومات عن طريقة التهريب بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني، في تأكيد جديد لمدى تبعية ميليشيا الحوثي لإيران، كما كشفت اعترافاتهم استخدام ميليشيا الحوثي موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة.

‏واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اعترافات الخلية الحوثية بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري، "يؤكد استمرار طهران في تزويد الميليشيا بالأسلحة"، مؤكدا أن ذلك يمثل تحديا سافرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.