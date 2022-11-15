الإرياني: إيران تقوض جهود الهدنة في اليمن وتطيل أمد الحرب

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن النظام الإيراني يقوض جهود الهدنة ويطيل أمد الحرب في اليمن.

وأضاف الإرياني في تغريدة، اليوم الثلاثاء، أن اعتراض سفينة إيرانية تحمل مواد لصناعة الصواريخ، يؤكد تصعيد طهران في عمليات تهريب الأسلحة للحوثي.

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كما أشار إلى أن التصعيد الإيراني في عمليات تهريب الأسلحة ينتهك بشكل سافر القوانين الدولية.

وكانت البحرية الأميركية أعلنت أنها اعترضت شحنة إيرانية ضخمة من المواد المتفجرة كانت متجهة إلى اليمن الأسبوع الماضي في المياه الدولية لخليج عمان.

ضبط 70 طناً من وقود الصواريخ

وأوضحت في بيان نشرته على حسابها في تويتر، اليوم، أنها تمكنت من ضبط 70 طنا من وقود الصواريخ في قارب متجه من إيران إلى الشواطئ اليمنية.

1-اعلان الأسطول الخامس الأمريكي اعتراض سفينة ايرانية على متنها 70 طن من كلورات الأمونيوم المستخدم في صناعة وقود الصواريخ، و100 طن من سماد اليوريا المتفجر، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للمليشيا في انتهاك سافر للقوانين والقرارات الدولية pic.twitter.com/Dr3lCxC0EM — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 15, 2022

كما أضافت أن هذا الوقود المهرب يكفي لـ10 صواريخ باليستية. ولفتت إلى العثور على أكثر من 100 طن من السماد المتفجر.

وأوضحت أن اعتراض السفينة وأفراد طاقمها اليمنيين الأربعة تم أثناء عبورها من إيران على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

محاولات مستمرة

يذكر أن الأسطول الأميركي الخامس كان صادر في يناير الماضي 40 طنًا من سماد "اليوريا" المتفجر عندما اعترضت مدمرة الصواريخ الموجهة USS Cole (DDG 67) والسفينة الساحلية USS Chinook (PC 9) سفينة صيد أخرى في خليج عمان، حاولت تهريبها إلى اليمن.

On Nov. 8, U.S. 5th Fleet intercepted a fishing vessel in the Gulf of Oman smuggling lethal aid, including a large quantity of explosive material, from Iran to Yemen. [1/3]



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وغالباً ما تحاول طهران تهريب السلاح إلى الميليشيات الحوثية التي تدعمها براً وبحراً، فيما تتصدى القوات المشتركة (أميركية وعربية) لتلك المحاولات التي تطيل أمد النزاع في اليمن.