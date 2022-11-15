في حمام منزلها.. عملية ابتزاز جديدة تدفع يمنية للانتحار

أقدمت فتاة يمنية في مديرية الصلو بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، على الانتحار شنقا، بعد تعرضها لعملية ابتزاز إلكتروني.

ونقل موقع صحيفة "الشارع" اليمنية، عن مصادر محلية، قولها، إن الفتاة (ب. م. ح) 17 عاما، شنقت نفسها (مساء الأحد)، في حمام منزل أسرتها، الكائن في قرية الحود بمديرية الصلو جنوب شرقي تعز.

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كما أوضحت أن الفتاة وجدت وهي متدلية في الحمام بعد انزلاق صندوق بلاستيكي من تحت قدميها.

ذاكرة هاتف

وأضافت المصادر أن الفتاة تعرضت لعملية ابتزاز إلكتروني من قبل شاب يدعى "ع. غ"، بعد أن أضاعت صديقة لها ذاكرة هاتفها في القرية.

وذكرت المصادر أن أسرة الفتاة أسعفتها إلى أحد مشافي مدينة تعز، لكنها وصلت وقد فارقت الحياة.

طلب أموال

يأتي هذا بعد أقل من أسبوعين على محاولة الناشطة الإنسانية سارة علوان في مدينة تعز الانتحار، بعد تعرضها لعملية ابتزاز إلكتروني من أحد جيرانها.

وتتعرض آلاف النساء، لعمليات ابتزاز إلكتروني من قبل أفراد أو عصابات تمتهن ذلك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على شبكة الإنترنت.

وتفيد المعلومات أن العديد من النساء اللاتي تعرضن للابتزاز انتحرن أو حاولن ذلك، خوفا من الفضيحة والعار.

ويشمل الابتزاز طلب الأموال من الضحايا تحت التهديد بنشر صور خاصة أو محادثات على وسائل التواصل.