الحوثيون يغرقون اليمن بأدوية مغشوشة.. وأطباء يتخلون عن مهنتهم

كشف تقرير اقتصادي أن ميليشيا الحوثي أغرقت السوق بالأدوية المغشوشة، ما دفع العديد من الأطباء إلى التخلي عن مزاولة المهنة.

وأورد تقرير "الاقتصاد اليمني 2021.. اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد"، الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، شهادات موثقة لأطباء وجراحين وصيادلة تؤكد متاجرة ميليشيا الحوثي بالأدوية المغشوشة والمزورة.

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وبحسب التقرير، قال 3 من 10 جراحين إنهم توقفوا عن مزاولة أعمالهم، مخافة ما قد يتعرض له المريض من مضاعفات نتيجة لهذه الأدوية المغشوشة التي تتاجر بها الميليشيا.

وأضاف التقرير أن العديد من أمراء الحرب في صنعاء تمكنوا من خلال شركاتهم الجديدة من إزاحة الأدوية الموثوقة المصدر، وإحلال واردات الأدوية والعلاج الإشعاعي والتحليل المخبري المغشوشة، معتبراً ذلك كارثة تهدد حياة ملايين اليمنيين.

وأوضح التقرير أن نتائج البحث، التي أجريت مع عدد من الجراحين والصيادلة، أظهرت أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية منحت الشركات الوليدة تراخيص باستيراد أدوية من شركات غير مسجلة لدى الهيئة، أي غير معترف بها.

وأكد التقرير قيام شركات الحوثي الجديدة باستيراد منتجات مغشوشة بدلا من الأصناف المتعارف عليها.

وأورد التقرير عن طبيب تخدير أنه قرر البقاء في المنزل منذ 2017 نتيجة لتورط شركة استيراد الأدوية ببيع أصناف غير آمنة وغير مطابقة للمعايير الطبية.

وأضاف: "هم يكذبون عندما يزعمون بمطابقة أدويتهم لنتائج المختبر الوطني، لأن مواد التحليل في هذا المختبر هي أصلا مغشوشة"، بحسب ما نقله موقع "نيوز يمن" المحلي.

وأفاد التقرير أن الصيادلة كشفوا أن هناك عددا من الأدوية تحتوي على مادة مسرطنة.

كما استعرض أبرز الأسماء الحوثية التي تنشط بالاستثمار في القطاع الطبي والشركات التابعة للقيادين الحوثيين دكتور طه المتوكل وصالح الشاعر.

وأوضح التقرير أن طه المتوكل القيادي الحوثي، والذي يشغل منصب وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، يستثمر في المجال الطبي والدوائي عبر مشاريع تابعة له في صنعاء كمستشفى اليمن السعيد، ومستشفى يوني ماكس الدولي، وشركة يوني ماكس لاستيراد الأدوية، وشركة يوني ماكس للتجارة العامة.

وقال التقرير إن القيادي المعروف بجماعة الحوثي صالح مسفر الشاعر، يتولى إدارة العديد من شركات الاستيراد العاملة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية ومنها شركة الشاعر للاستيراد، وشركة الشاعر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، ومؤسسة الشاعر التجارية.

كما يتولى شقيقه عبد الله مسفر إدارة مؤسسة عبد الله الشاعر للأدوية والمستلزمات الطبية، ومؤسسة عبد الله مسفر للاستيراد.

ووفقاً للتقرير، تضم مجموعة صالح الشاعر التجارية، شركات عديدة تعمل في أنشطة الاستيراد بشكل عام، من بينها أيضا شركة الشاعر موتورز للاستيراد، وشركة صالح الشاعر للاستيراد وغيرها.