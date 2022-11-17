عبدالملك: سنتعامل بحزم مع الحوثي لتأمين موارد اقتصادية لليمن

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الخميس، أن الحكومة، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، حريصة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح الاقتصادية الحيوية للمواطنين وتأمين الملاحة الدولية.

وجدد رئيس الوزراء، خلال اتصال مرئي مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، التأكيد على أن تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد يمثل المهمة الرئيسية اليوم للدولة وترتبط بها كافة مسارات العمل الإنساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري.

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ولفت إلى أن الحكومة، ومن منطلق مسؤولياتها، ستتعامل بحزم وردع مع جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية.

واطلع عبدالملك من محافظ حضرموت على مجمل الأوضاع وأولويات أبناء المحافظة في المجالات الخدمية والتنموية والأمنية، والتعاون المشترك لتلبيتها، إضافةً إلى جهود معالجة التحديات والاختلالات القائمة والعمل على تجاوزها.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى "اهتمام الحكومة بمحافظة حضرموت كونها تمثل شوكة الميزان والنموذج الحقيقي في البناء والتنمية والتعايش"، موجهاً بجدولة الاحتياجات الضرورية للخدمات بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، وتجهيزها للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة.