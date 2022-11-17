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FILE - In this Dec. 12, 2018 file photo, Maeen Abdulmalik Saeed, the prime minister of Yemen's internationally recognized government that the Saudi-led coalition backs, is interviewed by foreign journalists in Aden, Yemen. The U.N. special envoy for Yemen, Hans Grundberg, met Tuesday, Oct. 5, 2021, with Saeed in the port city of Aden, officials said. (AP Photo/Jon Gambrell, File)
رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك
اليمن والحوثي

عبدالملك: سنتعامل بحزم مع الحوثي لتأمين موارد اقتصادية لليمن

رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أكد الحرص على اتخاذ كل التدابير لتعزيز الأمن والاستقرار في حضرموت

العربية.نت
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أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الخميس، أن الحكومة، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، حريصة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح الاقتصادية الحيوية للمواطنين وتأمين الملاحة الدولية.

وجدد رئيس الوزراء، خلال اتصال مرئي مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، التأكيد على أن تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد يمثل المهمة الرئيسية اليوم للدولة وترتبط بها كافة مسارات العمل الإنساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري.

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ولفت إلى أن الحكومة، ومن منطلق مسؤولياتها، ستتعامل بحزم وردع مع جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية.

واطلع عبدالملك من محافظ حضرموت على مجمل الأوضاع وأولويات أبناء المحافظة في المجالات الخدمية والتنموية والأمنية، والتعاون المشترك لتلبيتها، إضافةً إلى جهود معالجة التحديات والاختلالات القائمة والعمل على تجاوزها.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى "اهتمام الحكومة بمحافظة حضرموت كونها تمثل شوكة الميزان والنموذج الحقيقي في البناء والتنمية والتعايش"، موجهاً بجدولة الاحتياجات الضرورية للخدمات بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، وتجهيزها للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة.

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