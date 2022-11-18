الجيش اليمني: إطلاق صاروخ حوثي مضاد للسفن بمساعدة الحرس الثوري الإيراني

قال المتحدث باسم الجيش اليمني عبده مجلي، الخميس، إن الحوثيين أجروا مساء تجربة لإطلاق صاروخ مضاد للسفن، مشيرا إلى أن الجيش لديه أدلة دامغة تثبت تورط الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت صحيفة (سبتمبر نت) المقربة من الجيش عن مجلي أن الصاروخ الحوثي أطلق من العاصمة صنعاء وسقط غرب الحديدة.

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ووصف المتحدث باسم الجيش اليمني إطلاق الصاروخ من قبل الحوثيين بأنه "عملية إرهابية".

وذكر المتحدث أن "التهديد الحوثي تقويض للأمن الإقليمي والدولي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في حماية الممرات الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية".

والثلاثاء الماضي، أعلنت البحرية الأميركية أنها اعترضت شحنة إيرانية ضخمة من المواد المتفجرة كانت متجهة إلى اليمن الأسبوع الماضي في المياه الدولية لخليج عمان.

وأوضحت البحرية في بيان نشرته على حسابها في تويتر أنها تمكنت من ضبط 70 طنا من وقود الصواريخ في قارب متجه من إيران إلى الشواطئ اليمنية.

كما أضافت أن هذا الوقود المهرب يكفي لـ10 صواريخ باليستية. ولفتت إلى العثور على أكثر من 100 طن من السماد المتفجر.