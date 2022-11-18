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وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
اليمن والحوثي

وزير خارجية اليمن يؤكد خطورة هجمات الحوثيين على منشآت النفط

مساعدة وزير الخارجية الأميركي أكدت إدانة الولايات المتحدة لهجمات الحوثيين على الموانئ النفطية وجددت دعم بلادها لأمن واستقرار اليمن

العربية.نت - وكالات
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أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي بابرا ليف، اليوم الجمعة، خطورة الهجمات التي يشنها الحوثيون على المنشآت النفطية.

وأوضح بن مبارك خلال اللقاء، أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني اليمني باعتبار الحوثيين منظمة إرهابية.

وقالت الوكالة اليمنية إن مساعدة وزير الخارجية الأميركي، أكدت إدانة الولايات المتحدة لهجمات الحوثيين على الموانئ النفطية، وجددت دعم بلادها لأمن واستقرار اليمن.

كما بحث وزير الخارجية اليمني مع المبعوث الأممي للبلاد هانس غروندبرغ، هجمات الحوثيين ضد المنشآت النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي.

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ووصف بن مبارك خلال اللقاء، استهداف جماعة الحوثي لقطاع النفط بأنه "عمل عسكري يستهدف كل اليمنيين في جميع مناطق اليمن تسعى من خلاله الميليشيا إلى عرقلة جهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية".

واتهم وزير الخارجية اليمني جماعة الحوثي بعدم الجدية في التعامل مع جهود تحقيق السلام و"ارتهانها للأجندة الإيرانية التوسعية" في المنطقة.

وانتقد بن مبارك إصدار الحوثيين لما يسمى مدونة السلوك الوظيفي ووصفها بأنها "تعرقل جهود السلام وتستهدف تحويل الجهاز الإداري إلى ما وصفه "بجهاز ميليشياوي".

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