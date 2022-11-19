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THUMBNAIL_ نظرة على ميناء المخا
ميناء المخا
اليمن والحوثي

الداخلية اليمنية تضبط سفينة تهريب قبل وصولها للحوثيين

السفينة كانت قادمة من الصومال إلى ميناء المخا وعلى متنها 9 بحارة يمنيين يشتبه بعملهم في مجال التهريب لميليشيا الحوثي

العربية.نت - أوسان سالم 
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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، مساء السبت، ضبط سفينة تهريب على متنها 9 بحارة قبالة ميناء المخا بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقالت الداخلية اليمنية على موقعها الرسمي إن قوات خفر السواحل ضبطت سفينة بالقرب من ميناء المخا كانت في طريقها لميليشيا الحوثي.

هجوم حوثي سابق على ميناء المخا
هجوم حوثي سابق على ميناء المخا

ونقلت الداخلية عن مصدر في مصلحة خفر السواحل أن "السفينة، بحسب التصريح، قادمة من الصومال إلى ميناء المخا وعلى متنها 9 بحارة يمنيين يشتبه بعملهم في مجال التهريب لميليشيا الحوثي".

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وأضافت أن طاقم السفينة اعترف خلال التحقيق أن السفينة كانت متوجهه إلى ميناء الحديدة، الخاضع للميليشيا، وأن كتابة الترخيص كانت لغرض التمويه.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، تسلمها من الأسطول الخامس الأميركي 4 مهربين متورطين في عمليات تهريب شحنة متفجرات إيرانية إلى ميليشيا الحوثي.

هذا وأعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الجمعة، إحباط تحركات لميليشيا الحوثي، تشكل تهديدا للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، غرب البلاد.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه جرى رصد تحركات مكثفة واستحداث مواقع لما تسمى "البحرية الحوثية" على شواطئ مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.

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