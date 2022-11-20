القيادة المركزية الأميركية: ندين تعنت الحوثيين ضد السلام

بعد إطاحتهم بالمساعي الدولية لتمديد الهدنة في اليمن، دان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا، تصرف ميليشيا الحوثي.

وأكد خلال لقائه مع رئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز، استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية وكل الخطوات التي تحقق الأمن والاستقرار في اليمن.

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تعنت حوثي مستمر

كما دان تعنت ميليشيا الحوثي المستمر لكل الخطوات الرامية إلى الوصول للسلام، بحسب ما نقلت وكالة سبأ، اليوم الأحد.

إلى ذلك، تطرق الطرفان خلال اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر حوار المنامة إلى مجمل التطورات الميدانية.

فيما شدد بن عزيز على أن الميليشيا تجدّ في القتال والإرهاب خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.

عرقلة الهدنة

يذكر أن البلاد عادت منذ انتهاء الهدنة الأخيرة في الثاني من أكتوبر إلى نقطة الصفر، بسبب تعنت الحوثيين، ومحاولة فرض شروطهم، ما عرقل الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

جاء هذا التمديد بعد هدنة سابقة بدأ سريانها في إبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل البلاد، وتيسير دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين أسبوعياً من وإلى مطار صنعاء الدولي.

غير أن ميليشيا الحوثي عرقلت تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.