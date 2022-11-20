رئيس الأركان اليمني: ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة بدعم إيران

أكد رئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز، اليوم الأحد، أن ميليشيا الحوثي تهدد الملاحة البحرية بإيعاز ودعم مباشر من إيران مؤكداً أن أضرار تلك التهديدات ستصل إلى جميع دول المنطقة إذا لم يتم الوقوف الحازم أمام أعمال إيران وأدواتها الإجرامية.

وقال بن عزيز في كلمته بمؤتمر حوار المنامة، إن الشعب اليمني يتعرض للقتل والتشريد بأدوات إيران وأسلحتها، ما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير مؤسسات الدولة".

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كما أشار إلى أن تهديد ميليشيا الحوثي للممرات المائية والملاحة الدولية، يعد امتداداً لأعمالها الإرهابية التي بدأت منذ سنوات بتهديد حياة اليمنيين.

إحباط تحركات حوثية

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أعلنت مساء الجمعة، إحباط تحركات لميليشيا الحوثي، تشكل تهديداً للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، غرب البلاد.

والخميس، كشفت قوات الجيش اليمني عن إجراء ميليشيا الحوثي تجربة إطلاق صاروخ مضاد للسفن من صنعاء باتجاه البحر الأحمر، وسقط غرب الحديدة.

كما كانت قوات حماية ميناء قنا النفطي الواقع بمديرية رضوم في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، أعلنت في 9 نوفمبر الجاري، إحباط محاولة حوثية لاستهداف باخرة وقود أثناء إفراغ حمولتها في رصيف الميناء.

كما أكدت مصادر مطلعة أنه تم إسقاط المسيرة الحوثية وإحباط الهجوم الذي كان سيؤدي في حال نجح إلى كارثة بيئية كبيرة في بحر العرب قبالة الساحل الشرقي لليمن، وفق ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري.

أتى الهجوم بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجوم حوثي مماثل استهدف ميناء النشيمة النفطي في المحافظة ذاتها، وآخر استهدف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، بعد أن أفشلت الميليشيات كافة الجهود الأممية من أجل تمديد الهدنة في البلاد للمرة الثالثة.