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ميليشيا الحوثي تهدم منزلا في إب
ميليشيا الحوثي تهدم منزلا في إب

ميليشيا الحوثي تهدم منزلاً وتختطف صاحبه.. وتصيب 5 نساء

دبي - العربية.نت
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أصيبت 5 نساء بنيران ميليشيا الحوثي أثناء اقتحام منزلهن بالقوة أمس السبت في محافظة إب. وقال سكان محليون إن مسلحين حوثيين من إدارة أمن حبيش داهموا منطقة السهلة بعزلة السلق بمديرية حبيش شمال محافظة إب، وقاموا بهدم سور منزل صادق الرفاعي بالقوة بحجة أنه يقطع طريقا عاماً.

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إصابات خطيرة

وأضافوا أن عناصر حوثية تابعة لمدير مديرية حبيش ومدير أمن المديرية، اقتحموا منزل صادق الرفاعي، بالقوة وأصابوا خمس من النساء إصابة بعضهن خطيرة.

كما أوضحوا أن المسلحين الحوثيين استخدموا الرشاشات والأسلحة الخفيفة والقنابل أثناء اقتحام المنزل الذي لم يكن يتواجد بداخله سوى الأطفال والنساء.

فيما أشاروا إلى أن المسلحين الحوثيين قاموا بهدم سور المنزل ونهب كل ماهو ثمين داخل المنزل، كما تضررت نوافذ وأبواب وجدر المنزل جراء الرصاص والانفجارات.

اختطاف صاحب البيت

وكانت الميليشيا قد استبقت الحادثة بخطف رب الأسرة قبل 4 أيام واقتادته إلى جهة مجهولة.

يُشار إلى أن رب الأسر كان قد أثبت في عدة تقارير معتمدة بتوصيات من وزارة الأشغال التابعة للحوثيين بأن سور المنزل لا يقطع الطريق ولا يؤثر عليه، غير أن نافذين في الميليشيا أصروا على إزالته استجابة لنافذ في القرية.

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