تعز.. الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر في جبهات عدة

أحبطت قوات الجيش اليمني اليوم الاثنين، هجوماً لميليشيات الحوثي ومحاولات تسلل في جبهات عدة بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري أن الميليشيا نفذت هجوماً تصدى له الجيش اليمين، وذلك في مواقع للجيش بمنطقة كلابة شرق المدينة، بحسب ما نقل موقع "سبتمبر 26" المحلي.

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كما أكد تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر في العتاد والأرواح.

محاولات تسلل

في موازاة ذلك، أفشلت قوات الجيش في جبهات مقبنة غربي المحافظة، محاولات تسلل للميليشيا، كان آخرها في وقت سابق اليوم.

وكان الجيش قد خاض أمس مواجهات متقطعة مع الحوثيين، في مواقع عدة من الجبهات الغربية والشرقية، كانت الأعنف في محيط جبل هان، والعنين والأحطوب.

قصف أحياء مدنية

بالتزامن عاودت مليشيا الحوثي قصف الأحياء المدنية، بالمدافع وعربات الـ بي إم بي، إثر فشل محاولاتها الهجومية.

وقصفت أحياء شرق المدينة، في حين قصفت أمس الأحد حي المطار القديم.

يذكر أن ميليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية بالقصف المدفعي بين الحين والآخر، بالإضافة إلى استهداف قناصتها بشكل مباشر المدنيين بالقرب من خطوط التماس في مدينة تعز.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، ومن 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022، إلا أن الميليشيا عرقلت تمديدها مطلع الشهر الجاري.