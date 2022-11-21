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وزير دفاع اليمن (سبأ)
وزير دفاع اليمن (سبأ)

وزير دفاع اليمن: الحوثي يؤوي عناصر من داعش والقاعدة

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري أن ميليشيات الحوثي تؤوي عناصر من داعش والقاعدة، وتدعمهم بالأسلحة.

وأضاف خلال لقاء مع السفير الأميركي ستيفن فاجن والملحق العسكري في السفارة الأميركية مارك وايتمان اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي تستهدف بهجماتها المنشآت الحيوية والسفن النفطية وتهدد أمن الطاقة وطرق الملاحة العالمية.

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كما شدد على ضرورة حشد المزيد من الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذه الأخطار التي تهدد اليمن والمنطقة والعالم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

إلى ذلك، ثمن وزير الدفاع تعاون الولايات المتحدة ودورها الفاعل في مكافحة الإرهاب ومواجهة عمليات التهريب الإيرانية لاسيما للأسلحة إلى ميليشيا الحوثي.

عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)
عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)

ولفت إلى الدور المحوري لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم اليمن على كل المستويات.

من جهته أشاد السفير الأميركي بدور القوات المسلحة اليمنية في مكافحة الإرهاب، مؤكدا استمرار التعاون لإحلال السلام في اليمن والمنطقة.

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