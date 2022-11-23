اليمن.. مقاتل حوثي يعدم شقيقه الأصغر

في أحدث جرائم قتل الأقارب المتصاعدة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، أقدم مسلح حوثي بعد عودته من جبهات القتال الحوثية، على قتل شقيقه في محافظة المحويت، شمال البلاد.

وقال مصدر محلي، إن أحد عناصر الحوثيين قتل شقيقه، دون أي سبب أو تفاصيل، حسب مركز المحويت الإعلامي.

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وأكد المصدر أن "العنصر الحوثي ويدعى يوسف أحمد يحيى الخياطي، قتل شقيقه الأصغر محمد بقرية العرة في عزلة بني الخياط التابعة لمديرية الطويلة - المحويت، في ثاني جريمة عنف مروعة ارتكبها الحوثيون في المديرية في أقل من عام".

وأضاف، أن العنصر الحوثي، فور وصوله من الجبهة، قتل شقيقه بعدة رصاصات، أفرغها في جسده دون سبب، مما أثار استياء الناس وخوفهم في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن المقاتل الحوثي يشارك مع ميليشيا الحوثي على جبهات مختلفة، وانضم إلى عدة برامج وأنشطة طائفية نفذتها الميليشيا في المحويت.

وارتفع منسوب جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بشكل لافت، ما يعيده مراقبون إلى الأفكار التي عبأتها الميليشيا في عقول المنتمين لها أثناء إقامة الدورات الطائفية.

وكان تقرير حقوقي، كشف عن مقتل وإصابة 161 مواطناً يمنياً برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية، منذ مطلع العام 2021م، تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية الإرهابية.