وزير خارجية اليمن: تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية" لن يؤثر على أعمال الإغاثة

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، إن جماعة الحوثي لن تفلت من العقاب، مشيرا إلى أن تصنيفها جماعة "إرهابية" لن يؤثر على أعمال الإغاثة بالبلاد.

وأكد بن مبارك في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن الحكومة اليمنية تعكف على إعداد "قائمة سوداء" بأسماء قيادات وكيانات حوثية لملاحقة مصالحهم وشبكاتهم المالية في مختلف أنحاء العالم.

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وتطرق وزير الخارجية للهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، مشددا على أن استمرار تصعيد الحوثيين سيجعل الحكومة اليمنية تواصل العمل مع حكومات العالم لإقناعها بتصنيفهم جماعة "إرهابية".

وقال بن مبارك إن جماعة الحوثي بهذه الأفعال "تستهدف قوت اليمنيين".

وأضاف أن التراجع عن تصنيف أميركا للحوثين "منظمة إرهابية" أدى إلى نتائج عكسية شجعتهم على زيادة "التصعيد العسكري".

وتابع: "نعمل بشكل وثيق لإقناع الإدارة الأميركية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، خاصة بعد قرار مجلس الدفاع الوطني وتوجهات الحكومة في هذا الشأن".

واتهم بن مبارك جماعة الحوثي بأنها "من تعرقل تمديد الهدنة وتسد أي أفق للدخول في سلام حقيقي لأنها لا تعيش إلا على الحرب والفوضى".



وأوضح أن الهدنة انتهت "عمليا"، مؤكدا على التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بوقف إطلاق النار وباستمرار الرحلات الجوية ودخول سفن المشتقات النفطية إلى الموانئ "طالما أن ذلك يؤدي إلى تخفيف الأزمة على المواطن اليمني".