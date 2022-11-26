اندلاع حريق بمخيم للنازحين غرب اليمن.. وتشريد العشرات

التهم حريق هائل شب في مخيم للنازحين في مديرية الخوخة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن، مساء الجمعة، 6 منازل، بعد أيام على حريق مماثل دمر أكثر من 60 منزلاً في مخيم للنازحين بذات المديرية التي تحتضن آلاف النازحين.

تشريد 6 أسر

وشب الحريق في إحدى الخيام في مخيم العليلي للنازحين في مديرية الخوخة، وانتقلت ألسنة اللهب إلى خيام مجاورة، مما أدى إلى تدمير ستة منها مع محتوياتها.

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من جهتها، أوضحت مصادر محلية، أن الحريق شب في خيمة إحدى العائلات النازحة ناجم عن استخدام موقد بالحطب، وأن الرياح القوية أسهمت في انتشار اللهب إلى الخيام المجاورة.

وبحسب المصادر، فإن الأسر النازحة في المخيم، أصبحت بلا مأوى وتبيت في العراء، بعدما التهم الحريق خيامها.

وكان حريق هائل شب في مخيم الجشة للنازحين في مديرية الخوخة منتصف نوفمبر الجاري، مما أدى إلى تدمير أكثر 60 منزلا، فضلا عن تضرر عدد من المنازل المجاورة.

حرائق تتكرر

وتتكرر الحرائق في منازل النازحين المبنية من القش وأعواد الخشب، وكذا الخيام المصنوعة من القماش، وسجلت خلال السنوات الماضية عشرات الحوادث.

وأغلب الحرائق المندلعة ناجمة عن استخدام مواقد تعمل بالحطب، وتساهم الرياح القوية في انتشار اللهب وتمدده إلى منازل مجاورة.

يشار إلى أن حريقا هائلا دمر في مايو الماضي نحو 42 منزلا في مخيم "عطاء المرأة" في مديرية الخوخة التي تعتبر العاصمة المؤقتة للمديريات المحررة في محافظة الحديدة.