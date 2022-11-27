الهجرة الدولية: مقتل 522 مهاجراً إفريقياً في اليمن

أعلنت منظمة أممية عن مقتل أكثر من 500 من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين داخل الأراضي اليمنية منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في تقرير حديث لها عن ضحايا الهجرة غير المشروعة منذ العام 2014، إن "أكثر من 50 ألف شخص حول العالم فقدوا حياتهم أثناء رحلات الهجرة منذ أن بدأ مشروع المهاجرين المفقودين في توثيق الوفيات عام 2014".

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وذكرت المنظمة في تقريرها أن ما لا يقل عن 522 شخصا وصلوا من القرن الإفريقي لقوا حتفهم في اليمن، غالبيتهم بسبب العنف.

وفي مارس الماضي قُتل وأصيب المئات من المهاجرين الأفارقة في حريق أشعلته ميليشيا الحوثي في أحد مراكز الاحتجاز بصنعاء.

وتجبر ميليشيا الحوثي آلاف المهاجرين الأفارقة على القتال في صفوفها مقابل المال.

وأيضا قضى العشرات غرقا في حوادث متكررة أثناء محاولتهم الانتقال من الساحل الإفريقي إلى شواطئ اليمن، بحسب موقع "نيوزيمن" الإخباري.

ويصل آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن شهريا من إفريقيا، أغلبهم من الصومال وإثيوبيا، حيث أعلنت منظمة الهجرة مؤخراً وصول حوالي 50 ألف مهاجر إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري.