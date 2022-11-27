اليمن.. لغم حوثي ينفجر في قائد سرية نزع ألغام

أدى انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي إلى إصابة قائد سرية لنزع الألغام في أحد الألوية العسكرية التابعة للجيش اليمني، في مديرية "الصفراء" بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا، أقصى شمالي البلاد.

وذكر المرصد اليمني للألغام أن المهندس رزق السلامي، بُترت يده وأصيب بجروح أخرى، إثر انفجار لغم فردي للحوثيين في مديرية الصفراء.

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وأضاف المرصد: "السلامي ضابط برتبة رائد، ويشغل منصب قائد سرية لنزع الألغام في أحد الألوية العسكرية التابعة للقوات الحكومية بصعدة".

وخلال السنوات الماضية، قتل وأصيب العشرات من خبراء نزع الألغام، بينهم أجانب، أثناء عملهم في نزع الألغام التي نشرتها ميليشيا الحوثي على نطاق واسع داخل البلاد.

وتعد ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد من أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

إلى ذلك، أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، الأحد، انتزاع 1242 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوات ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية.

وأوضح المشروع في بيان أنه نزع خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر، 1242 لغما توزعت بين (172 لغما مضادة للأفراد، و220 لغما مضادا للدبابات، و795 ذخيرة غير متفجرة، و55 عبوة ناسفة).

وأشار إلى أن إجمالي الألغام والذخائر المنزوعة منذ بداية نوفمبر بلغت 3777 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة.

ووصل عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 373 ألفًا و894 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات.

وتتهم تقارير يمنية حكومية، الحوثيين بزراعة نحو مليوني لغم منذ بدء الحرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.