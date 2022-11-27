اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ريتشارد أوبنهايم
ريتشارد أوبنهايم
اليمن والحوثي

سفير بريطانيا باليمن: الحوثيون يملكون فرصة للسلام رغم سلوكهم المدمر

جدد أوبنهايم إدانة بريطانيا لهجمات الحوثيين الأخيرة على الموانئ النفطية، ووصفها "بالهجمات الإرهابية"

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن سفير بريطانيا لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم أن المشكلة مع الحوثيين هي "سلوكهم المدمر"، موضحا أن بلاده تعتقد أن لدى الحوثيين فرصة للسلام وفتح صفحة جديدة، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".

وأكد السفير البريطاني في حوار مع الصحيفة نُشر، اليوم الأحد، أنه ليس لدى الحوثيين حكومة معترف بها أو يعترف بها المجتمع الدولي.

من هجوم حوثي سابق على ميناء المخا
من هجوم حوثي سابق على ميناء المخا

وعبّر أوبنهايم عن دعمه للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وشدد على ضرورة السعي للبناء على الهدنة وجعلها أكثر صلابة في اليمن.

في أول ظهور بعد زواجها.. شيرين تغني: الغزالة رايقة ثقافة وفن في أول ظهور بعد زواجها.. شيرين تغني: الغزالة رايقة

وأشار السفير إلى وجود قنوات اتصال مباشرة له مع الحوثيين، كاشفا أنه التقى المتحدث باسمهم محمد عبد السلام في مسقط قبل 3 أشهر.

وجدد أوبنهايم إدانة بلاده لهجمات الحوثيين الأخيرة على الموانئ النفطية، ووصفها "بالهجمات الإرهابية".

والخميس الماضي، حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن تكرار هجمات الحوثيين على المنشآت الحيوية في البلاد يهدد إمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، مبيناً أن الهجمات نفذت بمسيرات إيرانية.

واتهم رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، في اجتماع عبر الاتصال المرئي، طهران بدعم الهجمات الحوثية بعدما قال إن حطام الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات يثبت تورط نظام طهران فيها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمران خان يضع الحكومة الباكستانية أمام خيارين كلاهما صعب عمران خان يضع الحكومة الباكستانية أمام خيارين كلاهما صعب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط