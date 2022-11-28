البيضاء.. مقتل قائد شرطة النجدة برصاص قيادي حوثي

لقي قيادي في ميليشيا الحوثي مصرعه، وأصيب آخرون، في اشتباكات مع مشرف حوثي آخر، وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن قائد ما يسمى شرطة النجدة في رداع بمحافظة البيضاء، لقي مصرعه وأصيب عدد من مرافقيه، مساء الأحد، برصاص مشرف تابع لميليشيا الحوثي، وذلك بعد إيقافه في أحد الحواجز التابعة للميليشيا في المدينة.

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وأفادت المصادر أن أبو العز العربجي، وهو المعين من قبل الميليشيا مديراً لشرطة النجدة في رداع، قتل على يد القيادي في الميليشيا أبو هلال الجوفي، وذلك عقب إيقاف الأول للأخير في إحدى نقاط التفتيش بمدينة رداع، وفق وكالة "خبر" اليمنية.

وأضافت أن القيادي الحوثي رفض الوقوف في الحاجز الأمني، وبعد جدل أطلق النار مباشرة على قائد الشرطة ليسقط قتيلاً على الفور، قبل أن تندلع اشتباكات بين الطرفين في شوارع المدينة، سقط فيها جرحى من الجانبين.

ووفقاً للمصادر، شهدت مدينة رداع اشتباكات متقطعة وسط حالة من التوتر والتحشيد من أنصار الجانبين.

يذكر أن القتيل ينتمي إلى محافظة عمران، فيما ينتمي القاتل إلى قبيلة آل الجوف في بلاد قيفه برداع.