العليمي يزور الأردن لبحث جهود ردع تهديد الحوثي لأمن الملاحة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيبحث مع كبار المسؤولين الأردنيين وعلى رأسهم الملك عبد الله في مستجدات الوضع اليمني وتداعياته الإقليمية والدولية
وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وعددا من كبار المسؤولين.
وكان في استقبال العليمي والوفد المرافق له في مطار ماركا العسكري، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وعدد من المسؤولين.
وسيبحث العليمي خلال الزيارة في مستجدات الوضع اليمني وتداعياته الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة لردع التهديدات الحوثية الإرهابية لأمن البحر الأحمر وإمدادات التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن عظيم تقديره للأردن على مواقفها إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وأشاد العليمي بالتسهيلات الأردنية الإنسانية المقدمة لآلاف اليمنيين الفارين من حرب الميليشيا الحوثية أو الوافدين للدراسة والعلاج، فضلاً عن جهودها في استضافة النقاشات والمشاورات الدورية بين الأطراف والمكونات اليمنية دعماً لجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
كما أعرب العليمي عن ثقته في أن تمثل هذه الزيارة دفعة إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
ويرافق العليمي خلال الزيارة عضوا مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وعبدالله العليمي، ووزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك.
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