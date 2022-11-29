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عناصر من ميليشيا الحوثي اليمن خاص العربية نت

الحوثي يضغط على قبائل الجوف مجدداً.. خطف واعتداءات

دبي - العربية.نت
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بعد إفشال مخططها للاستيلاء على أراضيهم، تلجأ ميليشيات الحوثي للضغط على أبناء قبائل محافظة الجوف عبر عمليات الخطف والاعتداء.

وفي إطار مساعيها لإحداث تغيير ديموغرافي بالمحافظة تواصل الميليشيات الضغط على قبائل ذو محمد وشن حملات خطف واعتداءات على أبنائها.

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جاء ذلك عقب مواجهات مسلحة وقعت في المنطقة الفاصلة بين محافظتي عمران والجوف أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا وإفشال القبائل لمخططها بمصادرة أراضيهم، لصالح قبائل سفيان الموالية لها في محافظة عمران.

خطفته من المستشفى

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر الحوثي اختطفت أحد أبناء قبائل ذو محمد، من مستشفى في صنعاء حيث كان يتلقى العلاج وزجت به في أحد سجونها.

وتتهم الميليشيات الشاب المخطوف لديها ويدعى قائد صمي، بأنه أحد الرافضين لانتزاع أراضي وادي العادي الفاصل بين محافظتي عمران والجوف من قبائل ذو محمد لصالح قبائل سفيان بمحافظة عمران.

تأتي حادثة الاختطاف هذه، بعد يومين من اختطاف ميليشيات الحوثي لمشرفها في قبيلة ذو محمد محسن المعاطرة، بتهمة انحيازه للقبيلة ورفض توجيهات قيادة الجماعة.

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