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القصف الحوثي على قرى شمال الضالع
قصف حوثي سابق على الضالع (أرشيفية)
اليمن والحوثي

قصف حوثي على منازل مدنيين بالضالع جنوب اليمن

الميليشيات شنت قصفها على قرية الجروف شمالي منطقة مريس من مواقع تمركزها في منطقة العرفاف

العربية.نت - أوسان سالم 
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قصفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء اليوم الخميس، بقذائف المدفعية منازل مواطنين في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

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وأكد مصدر ميداني أن قصف الميليشيا كان على قرية الجروف شمالي منطقة مريس، مشيراً إلى أن قذيفة مدفعية سقطت على منزل مواطن يدعى محمد قايد الشنة دون وقوع إصابات.

وأوضح أن القصف أحدث رعباً في أوساط ساكني المنزل والمنازل المجاورة، وأغلبهم من النساء والأطفال، مؤكداً أن الميليشيات شنت قصفها من مواقع تمركزها في منطقة العرفاف.

وتقصف الميليشيا المدعومة من إيران بقذائف المدفعية والطيران المسير قرى مريس بشكل متواصل، متسببةً بسقوط ضحايا من المدنيين.

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