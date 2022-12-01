معظمهم أطفال.. مقتل وإصابة 9 مدنيين بانفجار ألغام حوثية
انفجارات الألغام شملت 4 محافظات يمنية
قُتل وأصيب 9 مدنيين منهم 5 أطفال، بانفجارات ألغام من مخلفات ميليشيا الحوثي في مناطق يمنية مختلفة خلال الأسبوع الجاري.
وذكر المرصد اليمني للألغام (مستقل) أن "الطفلين الشقيقين عباد وسالم عبدالله أحمد المرادي، قتلا نتيجة انفجار لغم في منطقة رحوم بمديرية رحبة جنوب محافظة مأرب، فيما أصيبت طفلة ثالثة بجروح خطيرة في الحادثة ذاتها".
وأشار المرصد الحقوقي إلى أنه "منذ مطلع الأسبوع الجاري، قتل مدنيان اثنان وأصيب طفلان آخران بحوادث انفجارات ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة".
كما "أصيب مدني بانفجار ذخيرة في محافظة صعدة، وطفلة بانفجار لغم في محافظة البيضاء".
وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد من أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، وشهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.
وتتهم تقارير يمنية حكومية الحوثيين بزراعة نحو مليوني لغم منذ بدء الحرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.
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