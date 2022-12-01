اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مسام ألغام حوثية لغم حوثي ألغام الحوثي ألغام الحوثيين الألغام اليمن
تفكيك ألغام حوثية في اليمن
اليمن والحوثي

معظمهم أطفال.. مقتل وإصابة 9 مدنيين بانفجار ألغام حوثية

انفجارات الألغام شملت 4 محافظات يمنية

العربية.نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قُتل وأصيب 9 مدنيين منهم 5 أطفال، بانفجارات ألغام من مخلفات ميليشيا الحوثي في مناطق يمنية مختلفة خلال الأسبوع الجاري.

وذكر المرصد اليمني للألغام (مستقل) أن "الطفلين الشقيقين عباد وسالم عبدالله أحمد المرادي، قتلا نتيجة انفجار لغم في منطقة رحوم بمديرية رحبة جنوب محافظة مأرب، فيما أصيبت طفلة ثالثة بجروح خطيرة في الحادثة ذاتها".

لغم حوثي
لغم حوثي

وأشار المرصد الحقوقي إلى أنه "منذ مطلع الأسبوع الجاري، قتل مدنيان اثنان وأصيب طفلان آخران بحوادث انفجارات ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة".

كما "أصيب مدني بانفجار ذخيرة في محافظة صعدة، وطفلة بانفجار لغم في محافظة البيضاء".

شويغو: روسيا اختبرت طرقاً جديدة للقتال في أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا شويغو: روسيا اختبرت طرقاً جديدة للقتال في أوكرانيا

وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد من أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، وشهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتتهم تقارير يمنية حكومية الحوثيين بزراعة نحو مليوني لغم منذ بدء الحرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد مواجهة سوناك وستارمر بـ"العموم".. هل بدأت معركة الانتخابات البريطانية مبكرا؟ بعد مواجهة سوناك وستارمر بـ"العموم".. هل بدأت معركة الانتخابات البريطانية مبكرا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط