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صور لطائرة مسيرة حوثية أسقطت في سماء مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة
مسيّرة حوثية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

مسيرة حوثية تستهدف مسجداً بالحديدة وتؤدي لسقوط قتيل و3 جرحى

الميليشيا استهدفت بوابة مسجد قرية الرون غرب حيس أثناء صلاة الجمعة

العربية.نت - أوسان سالم 
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استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، بطيران مسيّر، اليوم مسجداً في مديرية حيس بمحافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين بينهم طفل، أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيا المدعومة إيرانياً استهدفت بقذيفتين بوابة مسجد قرية الرون غرب حيس، جنوبي الحديدة، ما أدى لمقتل مواطن يدعى أيوب محمد معافا (27 عاماً)، فيما جُرح طفل يدعى محمد عبدالله عمر مشهور (7 أعوام)، ومواطنان آخران هما علي منصور عبادل وحميد قايد الأهدل.

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وتسبب القصف الحوثي بحالة رعب وهلع في صفوف المصلين والأهالي المجاورين لمكان القصف.

كما ارتكبت ميليشيا الحوثي جريمة أخرى بحق أبناء مديرية حيس، جنوبي الحديدة، وصفت بالمجزرة وقد أسفرت عن قتل شخصين وإصابة 4 آخرين بسقوط قذيفة حوثية.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب محمد علي ناصر كان يسير برفقة صديقه بحيس قبل أن تسقط بجانبهما قذيفة أطلقها الحوثيون فتسبب انفجارها بمقتلهما. وكانت إصابة محمد علي قاتلة حيث اخترقت القذيفة ظهره وخرجت من الصدر، كما سقط إلى جواره قتيل آخر وأربعة جرحى.

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