اليمن والحوثي
اليمن.. مقتل وإصابة 25 مواطنا جراء إلقاء قنبلة في مسجد بحضرموت
وأكد المصدر مقتل الجاني عقب اصابته في الحادثة بعدما ألقت القوات الأمنية القبض عليه
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قتل 5 اشخاص على الأقل واصيب 20 آخرين، إصابات بعضهم خطيرة، بهجوم نفذه مسلح بقنبلة يدوية على مسجد في مديرية يبعث بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن اثناء صلاة الجمعة.
وقال مصدر أمني، ان شخصا ألقى قنبلة يدوية داخل مسجد الزيار بمديرية "يبعث" بينما كان عشرات المصلين يؤدون صلاة الجمعة، ما اسفر عن وقوع هذه الحصيلة من القتلى والجرحى.
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وأكد المصدر مقتل الجاني عقب اصابته في الحادثة بعدما ألقت القوات الأمنية القبض عليه، وفق منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.
وأشارت مصادر محلية، إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوجود خلافات شخصية بين الجاني وآخرين مرجحة ارتفاع أعداد الضحايا، فيما لم يصدر عن السلطات الرسمية أي تعليق حتى اللحظة.
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