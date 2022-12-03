تعز.. وفاة تربوي جراء التعذيب في سجون الحوثي
أفرج عنه بصفقة تبادل بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي وتوفي لاحقا بسبب تدهور صحته
توفي تربوي، متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة تعز، جنوب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن التربوي "صادق البتراء" توفي متأثرًا بإصابته التي تعرض لها نتيجة التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي في تعز.
وحسب المصادر، فإن البتراء، كان يعمل مديرا لقسم المعلومات بمكتب التربية بمديرية التعزية، ونتيجة لرفضه إقامة أنشطة للحوثيين، تم اختطافه وتحديدًا في يونيو 2017، وزج في سجن الصالح بتعز.
وأكدت المصادر أن التربوي صادق البتراء تعرض لمعاملة قاسية داخل سجن الصالح التابع لميليشيا الحوثي في تعز، حيث تعرض للتعذيب عن طريق الصعق الكهربائي والضرب واستخدام وسائل قهرية بحقه.
وأوضحت أن التحقيق مع التربوي البتراء، استمر لمدة 11 شهرًا، قبل أن يتم الإفراج عنه بصفقة تبادل بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، حيث خرج وصحته متدهورة نتيجة ما تعرض له من تعذيب في سجون الميليشيا.
وقالت منظمة حقوقية إنها وثقت مقتل نحو 300 معتقل مدني قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات ميليشيات الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
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