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Displaced Yemenis receive humanitarian aid, donated by the World Food Programme (WFP) in cooperation with the Danish Refugee Counci ( DRC), in the northern province of Hajjah on December 30, 2019. Tens of thousands of people, most of them civilians, have been killed since Saudi Arabia and its allies intervened in March 2015 in support of the beleaguered government. The fighting has also displaced millions and left 24.1 million -- more than two-thirds of the population -- in need of aid.
مستودع مساعدات غذائية في حجة (أرشيفية)
اليمن والحوثي

124 حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين في اليمن في 2022

ما بين يناير وسبتمبر الأمم المتحدة رصدت 15 حادثة اختطاف و13 حالة اعتقال بحق العمال الإنسانيين، إضافة إلى اختطاف 34 سيارة تخص العمل الإنساني

العربية.نت - أوسان سالم 
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كشفت الأمم المتحدة عن رصد 124 حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين في اليمن خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أنه "خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، أبلغ شركاء العمل الإنساني عن 124 حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين والأصول الإنسانية في اليمن".

124حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين في اليمن
124حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين في اليمن

وأضاف أن "تلك الحوادث أسفرت عن مقتل عامل إنساني وإصابة أربعة آخرين".

وأفاد أنه "تم رصد 15 حادثة اختطاف و13 حالة اعتقال بحق العمال الإنسانيين، إضافة إلى اختطاف 34 سيارة تخص العمل الإنساني".

وشدد المكتب الأممي على ضرورة حماية العاملين الإنسانيين، باعتبارهم "ليسوا هدفاً" للأطراف المتقاتلة.

وتصف الأمم المتحدة العمل الإنساني في اليمن بأنه أصعب مما ينبغي، بسبب القيود الهائلة على عمال الإغاثة، وعدم تسهيل وجودهم وتحركاتهم وأنشطتهم.

124حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين في اليمن
124حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين في اليمن
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وتقف محافظتا الحديدة وحجة الخاضعتان لنفوذ ميليشيا الحوثي الإرهابية، على رأس المدن التي تشهد انتهاكات للعمل الإنساني.

والجمعة الماضية، بحث المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، مع مسؤول أممي القيود التي تفرضها الميليشيا الحوثية على وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.

وقال ليندركينغ إنه وسفير بلاده ستفين فاغن بحثا مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي المخاوف من قيود الحوثيين على المساعدات الإنسانية في اليمن.

وكان مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (الأوتشا) كشف في تقرير حديث عن استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين، بسبب القيود التي يفرضونها.

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