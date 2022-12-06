فيديو مؤلم.. عصابة حوثية تقتل وتصيب 5 مدنيين حاولت نهب أرضهم بالقوة
أحد المواطنين وثق الجريمة قبل أن يُصاب بطلق ناري ويُغشى عليه في مشهد مؤلم لاقى تفاعلاً كبيراً
أقدمت عصابة حوثية مسلحة على قتل وإصابة خمسة مواطنين، أثناء هجمة نفذتها لنهب أراضيهم في مديرية "باجل" بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.
وقالت مصادر محلية وإعلامية يمنية، إن عصابة تابعة لميليشيا الحوثي، ارتكبت جريمة بشعة بحق أسرة "بني عباقه" من أبناء تهامة العزل من أهالي منطقة "المقصع" في مديرية باجل بمحافظة الحديدة.
وأوضحت المصادر أن العصابة الحوثية، التي يقودها المدعو "عادل عاطف"، أقدمت على نهب أرض تابعة لأبناء "بني عباقه"، وعندما حاول أصحاب الأرض الدفاع عنها قامت العصابة الحوثية بقتلهم.
بدعم حوثي عصابة مسلحه لنهب الآراضي في مدينة #باجل للاستيلاء على أراضي المواطنين ، وابناء #تهامة يواجهون المسلحين بالعصا،شاهدوا الجريمة #الحديدة#القتلى— وليد القديمي (@waleedALQudaimi) December 5, 2022
1- هاشم_أحمدهاشم_عباقة
2- مقبول_احمدمقبول_عباقة#الجرحى
1- علي_محمدحسن_هاشم
2-عدنان_محمدمقبول_عباقة
3-محمد_محمد_هاشم_عباقة pic.twitter.com/mNR8bDWGWk
وأكدت المصادر أن العصابة الحوثية قتلت كلا من: هاشم أحمد هاشم عباقه، ومقبول احمد مقبول عباقه، فيما أصيب من أسرة بني عباقه كل من: على محمدحسن هاشم، وعدنان محمدمقبول عباقه، ومحمد محمدهاشم عباقه.
ووثق أحد المواطنين الجريمة بالفيديو قبل أن يُصاب بطلق ناري ويُغشى عليه في مشهد مؤلم لاقى تفاعلاً كبيراً، وسط دعوات إلى تحويلها لقضية رأي عام.
وأظهر الفيديو المتداول العصابة المسلحة بجانب "حفار" استقدمته لحفر بئر ماء في الأرض المنهوبة، وحاول الأهالي وقف ذلك، لكنهم تعرضوا لعملية إطلاق نار كثيف.
وعقب الجريمة المؤلمة أطلقت أسر الضحايا بيان مناشدة للمنظمات الأممية لحقوق الإنسان والبعثة الأممية في الحديدة بالتدخل للقبض على العصابة وإيقاف عمليات السطو على أراضيهم.
وتشن ميليشيات الحوثي حملة منظمة لنهب وسلب أراضي المواطنين في الحديدة ومختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
-
موسكو تعلن استهداف مراكز قيادة ومجمعات صناعية عسكرية أوكرانيةالقوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ10 صواريخ "غراد".. والكرملين: استهداف أوكرانيا محطة زابوريجيا "إرهاب نووي" العرب والعالم
-
روسيا تنشر أنظمة صاروخية على جزيرة متنازع عليها مع اليابانموسكو نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون، التي تضم صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر، على جزيرة باراموشير في الجزء الشمالي من جزر الكوريل العرب والعالم
-
"الجنائية الدولية" تحذّر من تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسياالمدعي العام كريم خان اعتبر أن تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا على جرائمها المفترضة يهدّد بـ"إفشال" التحقيقات التي تجريها أجهزته في أوكرانيا العرب والعالم