بالصور .. كيف نجا مسؤول أممي من ألغام الحوثي؟

نجا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال الأيرلندي، مايكل بيري، الثلاثاء، من انفجار لغم أثناء مرور موكبه بالقرب من حي 7 يوليو في مدينة ‎الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غرب اليمن.

ولم يتطرق المؤتمر الصحافي اليومي للأمم المتحدة في نيويورك لذكر الحادثة، فيما قالت البعثة على تويتر إن طاقمها لم يصب بأي أذى، نتيجة الانفجار الذي تعرضت له قافلة البعثة بمديرية الحالي بمدينة الحديدة.













مادة اعلانية

واللغم الحوثي انفجر بسيارة رئيس بعثة "أونمها" الجنرال "مايكل بيري". وحسب مصادر أممية لـ"العربية" و"الحدث"، فإن لغما حوثيا انفجر بسيارة رئيس البعثة الأممية لدعم تطبيق اتفاق الحديدة "أونمها" الجنرال مايكل بيري.

جولة تفقدية

وتفيد المصادر بأن قافلة البعثة كانت تجري جولة تفقدية في مدينة الحديدة، وانفجر لغم أرضي تحت عجلات العربة الثانية من القافلة، والتي كانت تتوسط قافلة البعثة المكونة من ثلاث سيارات مدرعة وسيارة إسعاف.



رئيس بعثة الأمم المتحدة الجديد لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الجنرال مايكل بيري - أرشيفية رئيس بعثة الأمم المتحدة الجديد لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الجنرال مايكل بيري - أرشيفية

القافلة ضمت المديرة الأممية لمكافحة الألغام

المصادر أكدت لـ"العربية" و"الحدث" أن السيارة المدرعة الأولى التي كانت تقل السيدة فيفيان فان دي بير، نائبة الجنرال بيري والتي عبرت على اللغم الحوثي دون أن ينفجر، فيما السيارة الثالثة كانت تقل أيلين كوهن، مديرة برنامج الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام والتي كانت خلف سيارة الجنرال مايكل بيري.

الحوثي.. "حادث عرضي"

مصادر "العربية" و"الحدث" قالت إن الحوثيين أرسلوا عددا من مسؤوليهم إلى قيادة البعثة، للتأكيد على أنهم لم يكونوا هدفا للغم، وإن الأمر لا يتعدى كونه حادثا عرضيا.

اللغم تحرك من موقعه الأصلي

وتؤكد المصادر أن بعثة "أونمها" أرسلت اختصاصياً من قسم الألغام إلى موقع الانفجار وتبين من فحوصاته الأولية أن اللغم المنفجر تحرك من موقعه الأصلي الذي زرع فيه، فيما علل الحوثيون ذلك بأن الأمطار الغزيرة سبب زحزحته من مكانه الأصلي على خط مستقيم مع الألغام المزروعة الأخرى.

انفجار يكشف حجم المخاطر

ويكشف انفجار اللغم الحوثي، حسب خبراء وناشطين يمنيين حجم المخاطر التي تتسبب بها الألغام الحوثية بشكل يومي والتي زرعت بشكل عشوائي بالملايين.