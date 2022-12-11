اليمن يدعو المجتمع الدولي لمواجهة التمدد الإيراني
وزير الدفاع اليمني ناقش مع سفير فرنسا لدى اليمن والملحق العسكري الفرنسي ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهدف للموانئ والمنشآت النفطية
دعا وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى مواجهة التمدد الإيراني في اليمن، وتهديده لأمن المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال لقائه سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا، والملحق العسكري الفرنسي جنيد جودة، في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش المسؤولون خلال اللقاء عدداً من القضايا، وفي مقدمتها استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمنشآت الحيوية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتطرق اللقاء إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من استهداف للموانئ والمنشآت النفطية وزعزعة أمن الممرات البحرية وطرق التجارة العالمية.
وأشار وزير الدفاع اليمني إلى استمرار عمليات التهريب الإيرانية للأسلحة والمخدرات وبكميات كبيرة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.
كما لفت إلى "الدور الذي تقوم به القوات المسلحة اليمنية في محاربة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية في مختلف المناطق المحررة".
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