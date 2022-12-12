حكومة اليمن: ميليشيا الحوثي تقطع الطريق على كل جهود السلام

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بقطع الطريق على كل جهود السلام، ووصفت سلوك الحوثيين في تهديد الملاحة الدولية بأنه يبدد "أي وهم بإمكانية الوصول إلى حل دون تغيير الحقائق في الأرض".

وقال مجلس الوزراء اليمني في بيان عقب اجتماعه الدوري، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، إنه وقف على استمرار هجمات وتهديدات ميليشيا الحوثي في استهداف مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، وهجماتها المتكررة على المدنيين.

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وأكد استمرار السلوك الإرهابي للميليشيا الحوثية في قطع الطريق على كل جهود السلام، وتبديد أي وهم بإمكانية الوصول إلى حل دون تغيير الحقائق في الأرض.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن الدولة والحكومة ستعمل كل ما يلزم لردع الاعتداءات الإرهابية الحوثية على تصدير النفط، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بمعيشة وحياة الشعب اليمني ومقدراته الوطنية ولا يمكن التهاون في ذلك أو قبول أنصاف الحلول، وفق تعبيره.

ولفت رئيس الوزراء إلى زيارة وفد الاتحاد الأوروبي والسفراء إلى عدن، وما أبدوه مع المجتمع الدولي من تفهم لإجراءات تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، منوها بزيارة وفد أوروبي إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ 7 سنوات، والتي تنصلت عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة في رفع حصارها الجائر وغير الإنساني.

واطلع مجلس الوزراء اليمني على تقرير حول المستجدات على المستوى الخارجي والتحركات اليمنية في المحافل الدولية، وكذا المواقف الدولية المنددة باستمرار تعنت ميليشيا الحوثي في رفض فرص السلام.

وجدد المجلس تقديره الكبير لمخرجات القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية، وما أبدته من دعم لليمن وقيادتها الشرعية، منوها بالمواقف الدولية المساندة للشعب اليمني في تطلعاته نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.